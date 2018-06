Mecna arriva allo Sky Stone & Songs per presentare ‘Blue Karaoke’

LUCCA – Nuovo appuntamento con gli Instore dello Sky Stone & Songs: mercoledì 27 giugno, a partire dalle 15:30, arriva Mecna che presenterà il suo nuovissimo album ‘Blue Karaoke’ e incontrerà i suoi fans.

Mecna, che in realtà si chiama Corrado Grilli ed è nato nel 1987 a San Giovanni Rotondo, con questo disco vuole andare oltre il grande successo del primo lavoro ‘Disco Inverno’ del 2013, quando venne indicato come grande rivelazione della scena hip hop italiana. Un successo travolgente, che, però, in qualche modo lo ha ‘imprigionato’ in uno stereotipo, facendo sì che fans e critica non lo facessero muovere da questa sua area sicura.

In questo disco, però, il rapper guarda con interesse anche a mondi diversi da quello classico dell’hip hop, aprendo anche a suoni più pop e dimostra di voler crescere, facendo un cammino artistico che lo porti a esplorare anche nuovi territori.

Importanti anche le collaborazioni che Mecna ha realizzato per questo nuovo disco, lavorando con Fabri Fibra, Coco e Ghemon, mentre tra i produttori annovera Lvnar, Yakamoto Kotzuga e Fish.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it