MayDays 2018 d’oro per la Croce Verde di Lucca: il successo dei volontari lucchesi alle ‘Soccorsiadi’

LUCCA – MayDays 2018 da incorniciare, per la zona lucchese della Croce Verde: per i volontari lucchesi è giunta la medaglia d’oro, nella classifica generale delle Soccorsiadi, le Olimpiadi del Soccorso. Si tratta della prima volta sul gradino più alto del podio, per il team che unisce Croce Verde Lucca, Croce Verde Ponte a Moriano e Croce Verde Porcari.

All’oro nella classifica generale si aggiungono anche altri prestigiosi riconoscimenti: primo premio per il trofeo pinocchio, terzo posto BLS-servizio civile, argento alla prova SVT. Un medagliere ricco e soddisfacente per la squadra di Lucca, di fronte al proprio pubblico. I MayDays 2018 si sono infatti svolti nel centro storico della città, in contemporanea al Festival del Volontariato, dall’11 al 13 maggio.

«Un’emozione unica per questi ragazzi, il giusto premio per la dedizione che mettono ogni giorno nella loro attività di volontari – ha dichiarato Elisa Ricci, presidente della Croce Verde di Lucca – il fatto che la prima medaglia d’oro per la zona lucchese arrivi quest’anno, con le Soccorsiadi ‘giocate in casa’ e nell’anniversario dei 125 anni della Croce Verde di Lucca, aggiunge qualcosa in più a questa gioia. Il primo pensiero va sicuramente al dottor Piero Mungai, il nostro presidente emerito, che ci ha lasciato da poco. A lui dedichiamo questo trofeo».

Di seguito, tutti i partecipanti alle prove ed i formatori.

SQUADRA SVT,AUTISTI E BLSD

• Andrea Celli (aut)

• Stefano Garbati (aut)

• Ilenia Cesaretti

• Gabriella Puppa

• Sara Franceschini

• Ilenia Giampaoli

• Eleonora Agostini

• Sabrina Quilici

• Simona Quilici

BLS SERVIZIO CIVILE

• Giulia Poggeschi

• Serena Mancuso

BLS TROFEO PINOCCHIO

• Beatrice Magi

• Irene Lencioni

• Julya Toma

• Nicolas Cuoco

• Carmen Lupu

FORMATORI

• Clarissa Baroni

• Elisa Nieri

• Michele Camilli

• Lisa Stefani

• Cristian Di Fronzo

• Tommaso Stabile

• Marco Poggeschi