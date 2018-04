Maxisequestro di droga a Viareggio: quantitativo per circa 7mila dosi per un valore di circa 150mila euro

VIAREGGIO – Era stato individuato dalla polizia come uno degli spacciatori della Pineta di Ponente e, ieri, è finito in manette in via Vespucci a Viareggio: a casa aveva droga per 150mila euro.

Si tratta di un venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine e di origine marocchina che, al momento dell’arresto si trovava in stato di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro procedimento nei suoi confronti.

L’arresto è nato dopo un’intensa attività investigativa della polizia del Commissariato di Viareggio, durata alcuni giorni e che ha visto gli investigatori impegnati in appostamenti e osservazioni volti proprio a individuare i protagonisti dello spaccio nella Pineta di Ponente.

Confondendosi con i normali frequentatori della Pineta e, quindi, non insospettire i malviventi, i poliziotti, con questa indagine, volevano individuare il canale di approvvigionamento di stupefacenti e, soprattutto, il luogo dove la droga viene abitualmente nascosta dagli spacciatori, per tagliarla e confezionarla in dosi.

E’ stato così che nella tarda serata di ieri, visti dei movimenti sospetti di alcune persone che, con tutta probabilità, erano spacciatori professionisti, gli investigatori hanno individuato il 25enne e hanno capito subito che poteva essere un personaggio importante per questa indagine.

Lo hanno fermato e identificato per procedere ai controlli di rito e l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. A una prima perquisizione, i poliziotti hanno subito trovato tre grossi involucri, che con tutta probabilità contenevano stupefacenti e che l’uomo aveva nascosto all’interno degli indumenti.

Procedendo con i controlli, hanno trovato l’abitazione del fermato e qua, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato altri 4 involucri contenenti la droga, un bilancino di precisione e il materiale – plastica e cellophane – usato per il confezionamento delle singole dosi.

Stando alle prime analisi effettuate dalla polizia, la sostanza bianca trovata è risultata essere cocaina con un ottimo grado di purezza per un peso di circa mezzo chilo. E’ ipotizzabile che, opportunamente tagliata e confezionata in dosi, questo quantitativo avrebbe fruttato quasi 7mila dosi per un valore economico tra i 120 e 150mila euro.

Su disposizione del pm di turno, l’uomo è apparso questa mattina di fronte al giudice per la direttissima: al termine dell’udienza è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.