Maxi-rissa tra bikers al Polo fieristico lucchese durante Lucca Tattoo Expo

LUCCA – Due gang rivali si sono scontrate al Polo Fiere di Lucca e hanno dato vita a una maxi rissa stile film americano, sabato pomeriggio, mentre all’interno era in corso il Lucca Tattoo Expo.

A confrontarsi sono stati i Bandidos e i Golden Drakes. Quando questi ultimi sono arrivati al Polo Fiere – in numero nettamente inferiore rispetto ai Bandidos – sono stati avvicinati dai rivali che hanno chiesto loro cosa ci facessero lì, dove non erano certo desiderati. Per tutta risposta i Golden Drakes hanno affermato che loro andavano all’expo come chiunque altro.

Tanto è bastato per innescare la miccia: il Bandido che aveva parlato, ha tirato una testata all’avversario, dando di fatto il via a una feroce rissa che ha visto coinvolte una quindicina di persone.

Per due Golden Drakes è stato necessario il ricovero al Pronto soccorso del San Luca: uno ha riportato contusioni giudicate guaribili in 5 giorni, mentre all’altro è andata meno bene: i sanitari infatti hanno riscontrato la presenza di una frattura orbitale e si era temuto che il danno fosse permanente, mentre, alla fine degli accertamenti medici, è stata data una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni.

A far sì che la situazione non prendesse una piega ben peggiore ci hanno pensato due agenti della Squadra Mobile di Lucca che, sebbene l’evento non fosse segnalato per particolari problemi, avevano comunque alzato l’asticella della prevenzione e presidiato il Polo fieristico lucchese, proprio per verificare che niente andasse storto, mentre dal Ministero e dalle questure limitrofe venivano monitorati proprio i gruppi di bikers, la cui rivalità porta sempre qualche tafferuglio.

La polizia ha così identificato una trentina di Bandidos e 7 Golden Drakes e sono finiti in manette due della prima banda: uno 49enne di Lucca e un 56enne di Massa, ambedue già noti alle forze dell’ordine, il primo per rapina, furti e lesioni, mentre il secondo per lesioni e danneggiamento a mezzo incendio. Dopo essere stati portati in questura, i due sono stati arrestati per rissa. Questa mattina sono comparsi di fronte al giudice per la direttissima: il giudice ha convalidato gli arresti e rinviato il processo poiché sono stati chiesti i termini a difesa.