Maxi bollette e conguagli: quando arrivano non sempre si deve pagare

LUCCA – Maxi bollette delle utenze: attenzione non sempre si è costretti a pagare. L’avviso arriva da Aducons Law & Food tornato nella sede di via del Crocifisso 4 dopo i lavori e mette i propri legali a disposizione per i controlli dei casi ( cell. 371/3993373).

«Spesso i cittadini si vedono arrivare a casa bollette salatissime per presunti consumi di energia elettrica, di gas oppure acqua – spiegano gli avvovati dell’associazione -. Spaventati dalle cifre a più zeri i cittadini finiscono per pagare, con grandi sacrifici, senza prendere in considerazione il fatto, che, spesso, non si deve pagare affatto. Prima di tutto, c’è l’obblico per le aziende di effettuare almeno una lettura effettiva dei consumi effettivi all’anno. Poi e modifiche alla normativa scattate in questo 2018 hanno fatto sì che non si possano chiedere arretrati per più di due anni, mentre prima si poteva andare indietro fino a 5 anni».

Il più recente caso di cui l’associazione dei consumatori Aducons Law & Food di Lucca si è occupata ha visto una famiglia ricevere una maxi bolletta per consumi elettrici da 8.400 euro. «Non si deve dimenticare – sottolineano gli avvocati di della sede lucchese di Aducons Toscana – che l’onere di dimostrare l’avvenuto effettivo consumo spetta alla società e non sempre è così facile come sembra. Nel caso specifico, presentando opposizione siamo riusciti a dimostrare la non dovenza dell’astronomica bolletta richiesta. I conguagli infatti non possono essere fatti su consumi presunti, ma si deve fare la lettura effettiva dei consumi almeno nell’anno. Quando ci si trova di fronte a richieste esose di bollette – conclude l’Aducons Law & Food è sempre meglio rivolgersi ad un’associazione come la nostra che tutela gli utenti e i consumatori».