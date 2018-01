Massimo Mallegni (Fi) e Riccardo Zucconi (FdI) sono i candidati del centrodestra per Senato e Camera

LUCCA – Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) e Massimo Mallegni (Forza Italia) sono stati investiti ufficialmente della candidatura – rispettivamente alla Camera e al Senato – per il centrodestra alle prossime elezioni politiche.

La notizia arriva per voce del primo cittadino di Montecarlo, Vittorio Fantozzi, che, a nome del centrodestra esprime la soddisfazione della propria parte politica per questa candidatura «espressione diretta del nostro territorio, nonché dell’impegno profuso all’interno dei partiti e della coalizione dagli stessi candidati».

Per Fantozzi, infatti, questi due elementi, peraltro molto importanti, contraddistinguono le figure dei due politici «attorno alle cui candidature devono stringersi da subito, in questo mese, le energie di tutti gli amministratori pubblici, degli apparati dei partiti e delle liste civiche del territorio, affinché su di essi converga il massimo appoggio e il voto convinto della cittadinanza lucchese».

E attacca: «I nodi irrisolti, i ritardi, le carenze ed i drammi conosciuti dalla provincia di Lucca, della sicurezza alla sanità, dall’ambiente alle infrastrutture all’immigrazione, sono gli evidenti lasciti della gestione esercitata a tutti livelli del Partito Democratico, il cui limite trova espressione nelle stesse figure ripresentate ad ogni occasione per ogni tipo di incarico».

Per tutto il centrodestra, quindi: «L’unico modo di ribaltare lo stato della situazione ed avviare la provincia di Lucca a miglior avvenire, abdicando ad un’assenza genuina del movimento cinque stelle sul nostro territorio, è quindi quello di sostenere in modo compatto i candidati del centrodestra il 4 marzo avviando insieme al cittadino una nuova storia per il nostro vivere quotidiano».