Massimo Mallegni (Fi) apre il suo primo punto di ascolto per gli elettori di Lucca e Massa

LUCCA – n punto di ascolto per cittadini ed imprese. Il neo Senatore Massimo Mallegni mantiene l’impegno con i cittadini del collegio di Lucca e Massa Carrara anticipato in occasione della recente campagna elettorale. Già operativo il punto di ascolto permanente di Pietrasanta ubicato in Via Aurelia Sud km.357.7 nel blocco di Trony-Riccardo Corredi (secondo piano). L’obiettivo è intercettare le segnalazioni, valutarne il livello, se di competenza comunale, regionale o nazionale, e seguire la “pratica” per assicurare una risposta ai cittadini e alle imprese. Punti di ascolto saranno aperti periodicamente in Garfagnana, Lucca città, Massa, Carrara e in Lunigiana dove saranno presenti anche i parlamentari di Forza Italia. E’ iniziata ufficialmente la fase due per Forza Italia. Una fase che mette al centro il territorio, le comunità, la gente. “Avremo bisogno dell’aiuto di tutti, non solo dei nostri consiglieri, ma di ogni singolo cittadino che ha voglia di mettersi a disposizione. Il risultato delle elezioni è il risultato dell’impegno di tantissime persone”.

Secondo Mallegni la politica è sulla strada giusta: “io ho sempre avuto fiducia e continuerò ad averla nei cittadini. Il voto del 4 marzo è stato per molti un voto di protesta, ma per altrettanti un voto di responsabilità che ha premiato il centro destra. Dobbiamo tornare a parlare a tutti, anche con chi è arrabbiato per spiegargli che una politica sana è possibile e lo dimostreremo con i fatti”.

Per appuntamenti è possibile contattare il numero: 349.0986892 oppure compilando il form contatti invierete il vostro messaggio a segreteria@nullmassimomallegni.com. Il punto di ascolto resterà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00. Info su www.massimomallegni.com