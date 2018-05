Massarosa va verso un’illuminazione pubblica all’avanguardia per l’efficientamento

MASSAROSA – Il consiglio comunale ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la proposta di efficientamento energetico formulata dalla società Toscana Energia Green.

«La proposta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mariano Donati – prevede un piano di investimenti di circa 1,3 milioni di euro suddivisi tra riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio, per un importo pari a circa 780mila euro di investimenti e delle centrali termiche degli immobili comunali. con particolare riferimento agli edifici scolastici per circa 520mila euro di investimenti.

Si tratta di una proposta di ammodernamento e messa a norma degli impianti a costo zero per l’amministrazione comunale che infatti, dai risparmi garantiti dall’efficientamento, potrà recuperare le risorse necessarie per corrispondere il canone annuale alla società che risulterà aggiudicataria della gara».

Nella proposta si ipotizza infatti una riduzione di oltre il 50% dei consumi storici per quanto riguarda la pubblica illuminazione e del 20% dei consumi storici per la gestione termica, risparmi che potranno essere così destinati al pagamento del canone annuale.

«Un’operazione finanziaria – spiega il sindaco Franco Mungai- che ci permetterà, a costo zero, di riqualificare gli impianti di pubblica illuminazione e molte centrali termiche garantendo così un miglioramento della vivibilità di strade e immobili, di acquisire la proprietà dei punti luce di Enel Sole e di rispettare il Patto dei Sindaci (PAES), a cui abbiamo aderito e che prevede azioni volte alla riduzione dei consumi energetici al fine di ridurre l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente».

«Adesso – conclude Donati – gli uffici stanno lavorando alla predisposizione del bando di gara che uscirà a breve che avrà un importo a base di gara del canone annuale di 250mila euro oltre a Iva per una durata di 14 anni»