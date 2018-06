Massarosa va incontro alle famiglie disagiate: anche ai Caaf per il bonus bollette

MASSAROSA – La Giunta comunale ha approvato un avviso rivolto ai Caaf per la prosecuzione delle convenzioni già attive per i bonus gas e energia per gli utenti disagiati, a cui dal 1° di luglio si aggiungerà anche il bonus idrico.

«Si tratta – spiega l’assessore al sociale Simona Barsotti – di agevolazioni previste dal Governo sui pagamenti delle utenze di gas , energia elettrica e, da quest’anno, anche per le utenze idriche, il cosiddetto “bonus tariffa sociale” per utenti particolarmente disagiati, per cui farà fede la documentazione Isee».

Questo bonus viene gestito attraverso una piattaforma nazionale SGAte, erogata da Anci, al quale potranno accedere per l’inserimento delle pratiche i Caaf già convenzionati e quelli che ne faranno richiesta.

«L’intento – sottolinea ancora Barsotti – è quello di facilitare ulteriormente le persone in difficoltà all’accesso alle agevolazioni poiché saranno i CAAF che assisteranno il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione, a verificare la correttezza dei dati forniti e a presentare le domande».