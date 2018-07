Massarosa: un nuovo appuntamento per la valorizzazione dell’area archeologica

MASSAROSA – Proseguono gli appuntamenti dedicati alla valorizzazione e promozione del museo archeologico di Massaciuccoli promossi da coop.Itinera in collaborazione con il Comune di Massarosa.

Venerdì 6 luglio alle ore 21.00 nell’ambito del programma di iniziative della Regione Toscana “LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA” si svolgerà un interessante incontro a cura del Direttore del Museo Stefano Genovesi, archeologo.

Sarà l’occasione per ripercorrere brevemente le vicende della famiglia dei Venulei Aproniani, ed in particolare dell’ultimo discendente Lucius Venuleius Montanus, al quale si deve all’inizio del I sec. d. C., la costruzione della villa, soffermandoci con particolare attenzione al ruolo ed all’importanza della religione. Un viaggio affascinante ed appassionante tra riti, preghiere e credenze tra immagini e vecchi documenti.

INGRESSO GRATUITO

Dove: Museo archeologico Massaciuccoli, via Pietra a Padule Massarosa, (Lucca)

durata 1 ora e mezzo circa

Destinatari: adatto ad un pubblico di adulti e bambini a partire dai 7 anni.

Per info: coop.itinera da lunedì a venerdì 9.00-13/15-18 tel.0586/894563 int.3

Museo archeologico martedì-mercoledì-giovedì orario 17-20

venerdì –sabato-domenica orario 10.00-13.00/17-19 tel.0584/974550

mail massaciuccoliromana@nullitinera.info