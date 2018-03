Massarosa: sottoscritto l’accordo con sindacati e associazioni su politiche sociali e tariffarie

MASSAROSA – Anche per il 2018 è stato formalizzato con le segreterie confederali Cgil-Cisl-Uil ed i sindacati dei pensionati Spi-Cgil; Fnp-Cisl e Uilp-Uil e la Lega di Massarosa Camaiore, l’accordo sulle politiche sociali e tariffarie adottate dall’amministrazione per l’anno 2018.

«In questo importante documento – sottolineano gli assessori al bilancio e al sociale Stefano Natali e Simona Barsotti – vengono sottoscritte le politiche sociali e tariffarie in termini di lavoro, casa e equità fiscale, per l’anno 2018. Confermato – spiegano – l’istituzione di un Fondo per l’Emergenza Abitativa di 42mila 909 euro e l’impegno a prevenire l’esecutività degli sfratti con il Fondo Nazionale Morosità fratti incolpevoli concesso ai Comuni con alta densità abitativa. Confermate le misure anticrisi a favore di esenzioni in ambito scolastico o tariffario per i disoccupati, cassaintegrati e con reddito inferiore a 25mila, mentre sul piano delle politiche del lavoro oltre ad essere confermata la volontà dell’Amministrazione di continuare a coinvolgere alcune persone in stato di necessità nel percorso di ricerca del lavoro in stretta collaborazione con il centro per l’Impiego, nell’ottica di rendere attive le persone valorizzandone le capacità, è stato varato il progetto “Assegno di inserimento” che vede coinvolti diversi utenti del servizio sociale in attività interne all’amministrazione comunale come: asili nido, biblioteca, centralino, fotocopia, lavori pubblici e ambiente.

Inalterati qualitativamente e quantitativamente i livelli di stanziamenti del 2017 per i servizi a domanda individuale rivolti ad anziani, disabili e minori».

Resteranno inalterate l’addizionale Irpef, la Tasi e le tariffe per i servizi a domanda individuale come refezione scolastica, trasporto scolastico e nido d’infanzia. mentre sulla TARI 2018, diminuita anche se di poco, verranno applicate le esenzioni/riduzioni già in vigore per l’anno 2017, con una revisione in positivo dell’indice Istat sui limiti di accesso. «Nonostante una difficoltà oggettiva a gestire le risicate risorse a cui devono sottostare tutti i comuni italiani – concludono gli assessori Natali e Barsotti – ancora una volta con questo accordo siamo riusciti a concretizzare azioni importanti per dare risposte ai bisogni e alle nuove emergenze dei nostri cittadini».

Con l’occasione si ricorda che le domande di esenzione e riduzione Tari per l’anno 2018, dovranno essere presentate entro il 30.9.2018.