Massarosa sempre piÃ¹ sicura: cambia il regolamento della videosorveglianza

MASSAROSA – Rafforzata la possibilità di condividere la visione delle immagini con altre Forze di Polizia e maggiori garanzie sulla privacy.

Queste le principali novità introdotte con le variazioni al regolamento e l’installazione degli impianti di videosorveglianza, approvate nell’ultimo consiglio comunale.

«La videosorveglianza – spiega il sindaco Franco Mungai – rappresenta uno dei modi concreti per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini riconosciuto dallo Stato che, recentemente, ha attribuito ai Sindaci anche specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.

Impianti che, con questa modifica, potranno essere messi a disposizione di Autorità di Pubblica sicurezza o degli Organi di Polizia Giudiziaria per la prevenzione e la repressione di atti delittuosi. Naturalmente questi organi potranno trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali e per le finalità indicate dell’informativa emanata dal Garante della privacy. Attualmente, oltre alle quattro postazioni posizionate in altrettanti varchi strategici del territorio: rotonda Montramito, Piazza del Mercato, uscita dell’autostrada e nei pressi dell’antico opificio La Brilla, in funzione 24 ore su 24 per l’individuazione dei veicoli rubati e di quelli che circolano senza revisione e senza le necessarie coperture assicurative, sul territorio sono attive 20 telecamere monitorate dalla Polizia Municipale».