Massarosa: scatta il divieto di abbruciamento per prevenire gli incendi boschivi

MASSAROSA – Come previsto dalla normativa regionale, a partire da domenica 1 luglio scatta il periodo ad alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali. Tale divieto, salvo proroghe, resterà in vigore fino al 31 agosto.

Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio, il regolamento forestale della Toscana vieta anche qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi, tuttavia, vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. In deroga, l’ente competente su ciascun territorio può autorizzare attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici, altrimenti vietati, tramite autorizzazioni che contengano le necessarie prescrizioni e precauzioni da adottare per scongiurare qualsiasi rischio di innesco di incendio.

«Gli incendi boschivi – dichiara il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Damasco Rosi – costituiscono una minaccia per il nostro ambiente e l’incolumità delle persone. Le strategie di prevenzione e di lotta al fuoco hanno successo solo se vi è partecipazione e collaborazione da parte di tutta la cittadinanza. Oltre a rispettare le disposizioni dettate dalle norme nonché alcune semplici regole di comportamento, come il non gettare a terra mozziconi di sigaretta, non abbandonare rifiuti, non parcheggiare auto su aree caratterizzate dalla presenza di erba secca, è necessario anche l’ausilio dei cittadini i quali, in presenza di principi di incendi, possono contattare i soggetti competenti favorendo così la massima celerità degli interventi».

Nel periodo ad alto rischio saranno inoltre all’opera le volontarie e i volontari del Nucleo Operativo della Protezione Civile di Massarosa i quali ogni giorno, fino allo scadere del termine, «pattuglieranno il nostro territorio – spiega il vicesindaco -, attraverso le verifiche dirette e controllo a distanza da specifici punti di avvistamento, per scongiurare incendi boschivi e per vigilare sul rispetto delle norme da parte dei cittadini. La loro collaborazione ed il loro encomiabile supporto, fatto di conoscenze e capacità operative, risulta sempre estremamente fondamentale».

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi dunque fino al 31 agosto, salvo proroghe, da qualsiasi accensione di fuoco. Il Comune invita tutti a rispettare le buone regole di condotta generali per evitare lo svilupparsi di fuochi adottando in ogni circostanza le dovute precauzioni, a non esporsi ed esporre gli altri ad inutile pericolo e a non intralciare le attività dei mezzi di soccorso in caso di incendio.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai che dovessero avvistare al numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.