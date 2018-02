Massarosa: parte la prima edizione del Palio delle Frazioni

MASSAROSA – Nasce da un’idea della direzione artistica del rinnovato Teatro Vittoria Manzoni il Palio delle Frazioni, una manifestazione musicale e teatrale che si svolgerà dal 23 al 25 febbraio a Massarosa , con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Massarosa.

«Per questa prima edizione le frazioni partecipanti al Palio saranno cinque: Bargecchia, Massaciuccoli, Massarosa, Piano di Mommio e Quiesa – spiega il direttore artistico del teatro Stefano Betti –. La “sana” competizione nascerà a suon di esibizioni artistiche, musicali e teatrali, con il premio “Fior di Loto” alla canzone che per regolamento dovrà essere inedita nelle parole e nella musica e contenere obbligatoriamente almeno una volta nel testo il nome della frazione per cui si partecipa, seguirà il premio “Manzoni” al teatro, o meglio allo sketch comico brillante, come richiesto dal regolamento del palio per tutti reperibile dal sito del teatro».

Gli sfidanti saranno giudicati da un’apposita giuria di provata esperienza e variegata provenienza Per la giuria del premio “Fior di Loto” alla canzone sarà presieduta da Simone Rossi coadiuvato da Mariella Pardini, Samanta Giorgetti e Giuliana Cecchi, mentre quella per il premio “Manzoni” al teatro sarà presieduta da Vincenzo Puosi coadiuvato da Ilaria Casagrande, Stefano Toncelli e Roberto Bobo Pasquinucci.

Anche il pubblico avrà la sua parte di votazione non fondamentale ai fini della proclamazione dei vincitori comunque sia importante e con un nuovo metodo di votazione che per la prima volta sarà sperimentato per l’occasione.

I vincitori del Palio, oltre ad importanti riconoscimenti, potranno anche utilizzare il Teatro a titolo gratuito per un giorno. Un’ opportunità importante- prosegue Betti-che ci auguriamo possa essere di stimolo alla divulgazione dell’arte e del teatro anche tra i giovani che spesso sono totalmente presi dal mondo virtuale.

Alla frazione vincitrice per ogni categoria andrà anche il “Palio” rappresentato da un particolare dipinto, che si tramanderà, tra i vincitori di edizione in edizione.

Il dipinto è stato eseguito e gentilmente concesso al Palio delle frazioni dall’artista, scrittore e pittore pietrasantino Piero Bresciani che lo consegnerà di persona ai vincitori.

Il Primo Palio si articolerà in tre giorni: venerdì 23 febbraio alle ore 21.30 la prima serata, sabato 24 febbraio alle ore 21.30 la seconda serata e domenica 25 febbraio e qui un’altra novità, alle ore 16.30 e sarà condotto da Andrea Montaresi.

«Tanti ed importanti saranno poi i ringraziamenti da fare – conclude Betti – ma uno lo vorrei anticipare ed è riferito alle dei Social Network “massarosesi” che in maniera totalmente autonoma stanno dando un aiuto importante a questa nuova avventura che dovrà coinvolgere in futuro tutta la comunità massarosese».

Per tutte le informazioni sul Palio si può contattare la direzione del Teatro al 3381243783 anche WhatsApp oppure visitare il sito del Teatro www.teatrovittoriamanzoni.blogspot.it o la pagina Facebook Ufficiale del Palio www.facebook.com/paliodellefrazionidimassarosa.

I biglietti per gli spettacoli si possono trovare tutti i lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso la biglietteria del Teatro.