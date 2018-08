Massarosa: ordinanza del Comune per limitare l’utilizzo di acqua potabile

MASSAROSA – Il sindaco Franco Mungai ha firmato un’ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua potabile.

L’ordinanza, valida fino al 30 settembre, è stata emessa dopo la richiesta pervenuta dall’Autorità Idrica Toscana e vieta di utilizzare l’acqua per usi non domestici come: bagnature del suolo pubblico e privato; il lavaggio degli autoveicoli e motoveicoli; l’irrigazione di orti, giardini, cortili, fondi agricoli etc, nonché ogni altro uso diverso da quello domestico, per i i quali deve essere utilizzata solo quella proveniente da pozzi a uso domestico o recuperata in cisterne o serbatoi.

«Inoltre – ricorda l’assessora all’ambiente Agnese Marchetti – per ridurre gli sprechi è utile ad dotare i rubinetti di aeratore frangigetto, eliminare il gocciolamento dai rubinetti, verificare di non avere perdite dai water, ricorrere a cassette di scarico differenziato, privilegiare la doccia veloce rispetto al bagno, usare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico e non lavarsi con il rubinetto sempre aperto».

Per maggiori informazioni contattare all’ufficio ambiente tel. 0584 979.313 – 373.