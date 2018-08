Massarosa: maggioranza coesa su bilancio e vendita quote di Toscana Energia

MASSAROSA – Tutti i consiglieri dell’opposizione hanno sempre votato contro la vendita delle azioni di Toscana Energia che sulla carta per Massarosa valgono 27 milioni circa, ma prima che la minoranza si riprenda dallo shock una cosa deve essere chiara fin da subito, il parere favorevole sugli equilibri di bilancio della dirigente e dei Revisori dei conti è stato espresso a prescindere della vendita delle azioni di Toscana Energia, per la quale si prevede che il ricavato venga inserito in un fondo che si impegnerà quando arriveranno i soldi.

Si prospetta un finale diverso da quello su cui avevano scommesso i partiti di opposizione, Alberto Coluccini in testa: non c’è stato nessun disastro per i cittadini massarosesi, le ipotesi farneticanti sono sempre state smentite coi fatti da questa amministrazione. La realtà dice che come ogni anno, vale la pena ripeterlo, gli equilibri di bilancio sono stati mantenuti col parere favorevole della dirigente del settore finanziario e del collegio dei Revisori dei conti.

In breve, le entrate accertate e riscosse di competenza sono migliorate, le riscossioni sui residui sono migliorate del 7% circa rispetto al 2017, la spesa, già diminuita notevolmente nel corso di questi anni, è tenuta sotto controllo. Questo ha comportato un ricalcolo del fondo svalutazione che diminuisce di ben 100.000 €. Il comune di Massarosa ha sofferto in questi anni di liquidità per crediti non riscossi, vedi le grosse partite che ammontano a circa 6 milioni e che riguardano I crediti verso Gaia, i crediti verso altri comuni e i crediti precedenti al 2009, questioni annose che tuttavia sono in corso di risoluzione.

Diamo priorità oggi più che mai alle reali prospettive per Massarosa, per gli anni a venire la vendita delle quote di Toscana Energia andrà infatti a vantaggio dei cittadini e di coloro che operano sul nostro territorio, mettiamo in sicurezza una bella fetta di futuro per il nostro comune, e questo, come hanno capito perfettamente anche i nostri avversari, va ben oltre il valore dei numeri.

I Gruppi consiliari di maggioranza:

Partito Democratico

Noi per Massarosa

Sinistra Comune