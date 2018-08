Massarosa: la riqualificazione e manutenzione di 4 pensiline affidate a uno sponsor

MASSAROSA – La ditta Avip provvederà alla riqualificazione e la manutenzione di quattro pensiline per gli autobus, grazie ad un contratto di sponsorizzazione.

«La ditta – spiegano il sindaco Franco Mungai e l’assessore ai trasporti extraurbani Stefano Natali – ci ha inviato una proposta per riqualificare quattro pensiline installate all’inizio degli anni ’90 lungo la Sarzanese Valdera e sulla via di Montramito. In cambio, per tutta la durata del contratto, pari a 5 anni, l’azienda potrà utilizzare gli spazi pubblicitari annessi ai manufatti, pagando ovviamente l’imposta sulla pubblicità. Un segnale di attenzione e riqualificazione che verrà realizzato a costo zero per l’amministrazione».