Massarosa: ecco come presentare la domanda per essere scrutatori

MASSAROSA – «Come precedentemente fatto nelle elezioni regionali del 2015 e per i referendum popolari del 17 aprile e 4 dicembre 2016 – dichiara il consigliere delegato ai servizi demografici Leonardo Gilardetti – anche in occasione delle prossime consultazioni politiche, per nomina degli scrutatori verrà data la preferenza ai disoccupati o soggetti in carico ai servizi sociali già iscritti nell’Albo degli scrutatori. Verranno comunque prese in considerazione anche le domande di coloro che, non trovandosi in tali situazioni, dichiarino comunque la propria disponibilità ad accettare l’incarico».

Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda all’ufficio Elettorale del Comune per poter essere selezionati tra gli scrutatori necessari alla composizione dei seggi.

La domanda, compilata sul modulo scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso l’ufficio del cittadino deve essere inviata entro le ore 12 del 31 gennaio 2018 in uno dei seguenti modi: email ordinaria al seguente indirizzo: a.sargentini@nullcomune.massarosa.lu.it

posta certificata: comune.massarosa@nullpostacert.toscana.it

fax 0584 979388

o consegna a mano presso l’Ufficio Elettorale del Comune dal lunedì al sabato dalle 9 alle

12,30. L’iscrizione all’albo degli scrutatori doveva essere fatta entro il 30 novembre 2017.