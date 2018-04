Massarosa: ecco come ottenere i contributi del ‘Pacchetto Scuola’

MASSAROSA – La Regione Toscana finanzia da molti anni benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio, attraverso l’incentivo del “pacchetto scuola”.

Quest’anno sono state riviste procedure e tempistica allo scopo di riuscire ad erogare il contributo il prima possibile. Per questo motivo, a differenza dello scorso anno, le famiglie interessate potranno presentare la domanda di contributo nel periodo dal 28 aprile 2018 al 8 giugno 2018.

L’accoglimento della domanda è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) statali e paritarie;

• residenza nel Comune di Massarosa;

• indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rilasciato nel 2018, non superiore a € 15.748,78 (calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente);

• età anagrafica dello studente: non deve essere superiore a 20 anni dalla data di presentazione della domanda (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Il requisito di età non si applica agli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 9.00 del 28 aprile 2018 alle ore 13.00 dell’08 giugno 2018 all’Ufficio Protocollo

L’elenco degli ammessi al contributo pacchetto scuola a.s. 2018/2019 sarà pubblicato, entro il 16 luglio 2018, all’Albo Pretorio e nella pagina della sito del Comune di Massarosa

Per scaricare Il Bando e la Domanda Pacchetto Scuola 2018/2019 visitare la pagina del sito del Comune http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Servizi/Servizi-educativivi-e-scolastici.html

Informazioni possono essere richieste al Comune – Ufficio Servizio Scuola , Piazza Taddei n.1 Massarosa tel. 0584/979218 rivolgendosi a: Silvia Lucchesi