Massarosa: buono il bilancio 2017 dell’Azienda speciale delle Farmacie comunali

MASSAROSA – Approvato in consiglio comunale il bilancio di esercizio 2017 di FAR.MAS. (società nata dalla fusione tra Azienda Speciale Farmacie Comunali di Massarosa e SER.MAS.).

«L’utile è raddoppiato rispetto all’anno precedente e passa da 53.575 euro a 101.238 euro. Questa somma verrà rigirata nelle casse comunali a beneficio del bilancio 2018 dell’ente – dichiara il vicesindaco e assessore alle società partecipate Damasco Rosi – Un risultato positivo che fa emergere un buon andamento anche rispetto ad una situazione nazionale che fa registrare una generale contrazione della spesa per farmaci e parafarmaci. Siamo soddisfatti del risultato di FAR.MAS. che ha chiuso il bilancio 2017 con 101mila 238 euro di utile. Questo importo sarà messo a disposizione del bilancio 2018 del Comune di Massarosa, una somma pari al doppio di quella dell’anno precedente. Ciò rappresenta un vantaggio per i cittadini oltre che un positivo e concreto segnale per le casse dell’ente che per il quarto anno consecutivo ne beneficiano. Il risultato del margine lordo conferma e migliora il valore dell’anno precedente anche in virtù dell’ottimizzazione delle trattative con i fornitori grazie alla partecipazione all’Associazione Temporanea di Scopo con altre farmacie comunali della Versilia da noi fortemente sponsorizzata. Aumenta anche il patrimonio netto che sale da 313.786 euro del 2016 a 369.487 euro del 2017. Un’azienda sana e gestita con oculatezza che sta lavorando per migliorare e accrescere sempre più i servizi agli utenti e che si spera possa mantenere questa importante curva di crescita anche nel futuro. Un elogio per questi risultati va all’amministratore unico e a tutte le dipendenti».

«Il lavoro dei prossimi mesi – afferma l’amministratore di FAR.MAS Marco Costa – ci dovrà vedere impegnati, come fatto fino ad ora, per incrementare l’offerta e consolidare la produttività dell’azienda. La nostra missione è quella di tenere i conti in ordine, garantire servizi socio sanitari di qualità e praticare prezzi scontati su prodotti di rilevanza sociale e per quello ci adopereremo avvalendosi della collaborazione della direttrice Maria Rosaria Gennaro e di tutte le nostre dipendenti. Tra i nostri servizi abbiamo: le prenotazioni CUP, il servizio FARMA-CUP per le visite specialistiche, la distribuzione per conto dell’ASL di farmaci ospedalieri, misurazione pressione arteriosa, elettrocardiogramma, gestione “Progetto attivazione tessere sanitarie e il servizio di AUTOANALISI”. Metteremo sempre la massima attenzione sull’andamento dei conti e continueremo a fare delle verifiche costanti sull’andamento generale per garantire sempre la buona conduzione dell’azienda, non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche gestionale».