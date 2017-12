Massarosa approva il rinnovato Piano del Commercio

MASSAROSA – Sono stati approvati dal consiglio comunale, all’unanimità, il piano e il regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018.

«Tra le novità – dichiara il consigliere delegato alle attività produttive Raffaello Giannini – vorrei segnalare l’istituzione di un nuovo mercato settimanale nella frazione di Piano di Conca, che si svolgerà nell’area laterale alla farmacia comunale, a cui sono stati destinati 8 posti per gli ambulanti accogliendo la richiesta formulata dai commercianti della frazione. Per quanto riguarda invece gli altri quattro mercati settimanali (Massarosa-Piano di Mommio -Quiesa e Stiava) è stato riconfermato lo stesso numero di posti per i tre mercati nelle frazioni e l’aumento di un posto destinato a produttori agricoli nel mercato del Capoluogo (75 in totale)».

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di istituire un mercatino dell’antiquariato e dell’usato con cadenza mensile che dovrebbe svolgersi, oltre che sulla piazza Provenzali, anche sulla via Cenami nel capoluogo, la cui gestione sarà affidata ad un ente terzo tramite bando pubblico.

«Questo piano – prosegue Giannini – è frutto di un confronto e di una concertazione con le categorie economiche e con i commercianti delle varie frazioni, che ringrazio per la partecipazione e la fattiva collaborazione. Adesso- conclude- per l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione degli spazi attendiamo un’analisi attenta della legge di stabilità 2018, con la quale sono stati approvati specifici emendamenti proprio su questa materia».