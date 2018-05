Massarosa approva il bilancio 2017: i commenti dei gruppi di maggioranza

MASSAROSA – Con l’approvazione del rendiconto al bilancio 2017, certificato dai sindaci revisori e dalla dirigente del Settore finanziario, appare di tutta evidenza come l’azione di risanamento dei conti dell’ente proceda migliorando rispetto al 2016, un impegno mantenuto dall’amministrazione nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Da sottolineare che l’opposizione per evitare di intervenire a sproposito sul bilancio in consiglio comunale si affida ormai anche ai giochetti burocratici, per farla breve le destre e il M5S hanno rinunciato alla discussione generale per impedire che l’Assessore Stefano Natali potesse replicare ai loro svarioni, cosa che in questi anni ha sempre puntualmente fatto. Le destre e il M5S possono fare politica anche evitando il confronto in consiglio comunale, ne risponderanno ai cittadini. Noi troviamo questo atteggiamento disonorevole, e per niente coerente perché poi, cercando inutilmente di recuperare in calcio d’angolo, Alberto Coluccini in diretta streaming ha perfino dato in escandescenze. Cose mai viste a Massarosa, inoltre dopo quattro anni dall’inizio del secondo mandato le previsioni funeste strillate ai quattro venti da Coluccini risultano sempre più campate in aria, considerato che il tempo stringe perde la calma e strilla sempre più forte, per fortuna i numeri del bilancio di Massarosa non sono quelli che racconta lui.

In questi giorni, al pari di tutte le persone di buon senso, i partiti di maggioranza di Massarosa hanno esultato assieme al sindaco Franco Mungai per la chiusura del contenzioso tra il Consorzio Ambiente Versilia e Termomeccanica. Abbiamo sostenuto con fiducia in questi anni il duro lavoro dei sindaci che si sono alternati alla presidenza del CAV, lavoro cominciato con Ettore Neri e proseguito con successo da Umberto Buratti e Franco Mungai.

C’è un dato politico che riteniamo debba essere sottolineato, e cioè che la scelta dei cittadini di affidare dal 2009 tutte le amministrazioni della Versilia al centro sinistra, salvo la mezza parentesi di Pietrasanta, è stata all’origine del successo nella chiusura del contenzioso con Termomeccanica. I nostri sindaci hanno salvato i posti di lavoro e scongiurato il rischio di veder affondare le amministrazioni di Massarosa e di Pietrasanta provocando un effetto domino che avrebbe travolto anche gli altri territori e l’intero ciclo dei rifiuti, evitando inoltre di far pagare smisuratamente ai cittadini della Versilia il prezzo delle scelte sbagliate che in origine fece quella Regione Toscana che a distanza di anni è stata invece determinante nel chiudere la vicenda e alla quale oggi va il nostro sincero ringraziamento.

La chiusura del contenzioso tra il Consorzio Ambiente Versilia e Termomeccanica e l’approvazione del rendiconto al bilancio 2017, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, sono all’origine delle reazioni scomposte e addirittura rabbiose delle cassandre della politica massarosese perché dimostrano la serietà del lavoro svolto dal centro sinistra e dall’amministrazione Mungai in questi anni.

I Gruppi consiliari di maggioranza:

Partito Democratico

Noi per Massarosa

Sinistra Comune