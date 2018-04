Massarosa: al cinema con gli antichi romani

MASSAROSA – Domenica 8 aprile alle 19 primo appuntamento del calendario degli eventi organizzati da Coop Itinera, in collaborazione con il Comune di Massarosa, presso l’area archeologica Massaciuccoli Romana.

L’idea, in questo primo incontro, è quella di partire dalla visione di alcuni spezzoni di celebri film sulla storia dell’Antica Roma e divertirci a scoprire insieme errori e incongruenze. Dagli inizi del cinema fino ad oggi il mondo dell’antica Roma ha sempre affascinato registi, sceneggiatori e attori e moltissimi sono i film che, in qualche modo, hanno fatto rivivere questo passato.

In ciascuno di essi però possiamo scoprire un mix di verità storiche insieme a ricostruzioni fantasiose e macroscopiche inesattezze .

Sarà divertente ripercorrerlo insieme prendendo spunto da uno dei temi che in questi ultimi anni ha avuto maggior successo: I GLADIATORI !!!

Sul sito romano di Massaciuccoli passeremo un pomeriggio in compagnia di questi famosi personaggi della Roma antica….tra errori, realtà e curiosità.

L’incontro sarà coordinato dal Direttore del Museo, Stefano Genovesi, archeologo.

Dove: Area Archeologica Massaciuccoli Romana, via Pietra a Padule- Massaciuccoli (LU)

Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata

inviando una mail con nome cognome e recapito telefonico a massaciuccoliromana@nullitinera.info

oppure contattare il Museo da venerdì a domenica 0584/974150 orario 10.00-13/17-20