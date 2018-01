Cittadinanza attiva a Massarosa: arriva il bando

MASSAROSA – Sarà pubblicato a breve il bando per iscriversi all’Albo della Cittadinanza attiva istituito dal comune di Massarosa per permettere a cittadini di godere di uno sconto fiscale del 50% sulla Tassa comunale sui Rifiuti in cambio di lavori a favore della comunità o di un contributo, se si tratta di associazioni.

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Franco Mungai – ha deciso di proseguire con questa preziosa forma di collaborazione tra volontari e associazioni, che ha dimostrato, in questi anni, essere una formula vincente. Per iscriversi bisognerà avere determinati requisiti ed essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali. I cittadini e le associazioni potranno così prendere parte a piccoli progetti che riguarderanno manutenzioni di strade, verde pubblico, assistenza pre o post scuola, ottenendo in cambio una riduzione del 50% della TARI o un contributo nel caso si tratti di associazioni di volontariato».

Tra i requisiti compaiono inoltre l’età superiore ai 18 anni, non aver riportato condanne penali, essere residenti nel comune di Massarosa,essere in possesso dell’idoneità psico-fisica in relazione all’attività per la quale si propongono. I volontari presteranno servizio secondo un piano concordato con un responsabile che farà loro da tutor.

Il bando sarà pubblicato sul sito del comune di Massarosa www.comune.massarosa.lu.it