Massagli (Lucca Civica): ‘Sistema Ambiente, ecco tutte le novità’

LUCCA – «Riduzione dei cattivi odori dell’isola ecologica a S. Angelo in Campo, servizio di spazzamento di strade, piazze e aree pubbliche con cadenza mensile esteso su tutto il territorio comunale, eliminazione delle rumorose presse nella sede di Borgo Giannotti, efficentamento del servizio di raccolta dei rifiuti, digitalizzazione dei documenti di archivio, recupero crediti delle utenze non pagate.

Questi sono gli obiettivi programmatici presentati nel piano economico e finanziario di Sistema Ambiente, in coerenza con le linee dettate dalla nuova amministrazione Tambellini, che intende avere maggiore cura di tutto il territorio comunale e risolvere problemi che si trascinano avanti da troppi anni.

Un piano ambizioso che comporta un aumento degli investimenti che devono, per legge, essere coperti completamente dalla tariffa, dal 2016 divenuta ‘puntuale’ in ossequio del principio “chi inquina paga”.

Un miglioramento del servizio sotto molti punti di vista. Per avere piazze e aree pubbliche pulite, non solo in centro storico, ma su tutto il territorio comunale sarà necessario acquistare nuovi mezzi da dedicare a questo servizio che sarà accompagnato dal lavoro di operatori manuali. Per eliminare, o quanto meno ridurre notevolmente, volatili e cattivi odori nell’area di S. Angelo sarà necessario spostare i rifiuti dell’indifferenziato e dell’umido chiudendo parte del capannone già esistente. Per garantire maggiore omogeneità del carico di lavoro per il servizio di raccolta sarà necessario installare un rilevatore gps su tutti i mezzi aziendali. Per ridurre tempi di archiviazione delle pratiche, spazio occupato e garantire la validità dei documenti nel tempo sarà necessaria la loro totale digitalizzazione.

Tutti questi investimenti non potranno essere coperti solo con il percorso di tagli agli sprechi delle società partecipate, già avvenuto in questi anni e che continuerà nel tempo, ma sarà accompagnato a un lieve aumento della tariffa. Un aumento però giustificato dai tanti investimenti e dal tentativo di migliorare la qualità ambientale della vita di tutti coloro che abitano nel nostro comune».

Jacopo Massagli

Lucca Civica