Masini e Scannerini (Fi): ‘Perché un campo di formazione per volontari?’

CAPANNORI – Per quale motivo un volontario ha bisogno di un campo di formazione? Cosa si dovrà mai fare di artistico, teorico pratico , interculturale tale da dover istituire un campus di 5 giorni? Ma soprattutto siamo sicuri sia utile per ottenere qualche risultato? La locandina che abbiamo visto presenta il classico discorso radical chic che dice tutto e non dice niente. È difficile non pensare che sia l’ennesima iniziativa che permette al comune di farsi bello con coloro che idolatrano l “accoglienza”, pagare i loro amici, presunti esperti, che incassano con la convinzione di aver salvato il mondo dalla guerra e , alla fine, tutti di nuovo nelle case di accoglienza a 35 euro il giorno incassati dalle loro cooperative. Come è bello il business dell’ accoglienza eh. Un consiglio: fatela finita.

Alla menzogna della bontà dietro tutto questo sistema non ci crede più nessuno. È solo un modo per fare soldi diffondendo false speranze a delle persone che vengono qui per lavorare ( e non per scappare dalla guerra , se non in minima parte) e che invece , quando va bene , si trovano a girare in bicicletta a giornate senza uno scopo. Quando va male a fare gli schiavi nei campi a 2 euro l’ora o sulla vie di notte in situazioni moralmente ed umanamente peggiori.

È inutile dire che, se fra 10 mesi vinceremo, questa storia finirà. Non solo. Queste risorse saranno utilizzate per aiutare i cittadini italiani in difficoltà. Razzismo? No! buon senso! Perché nei momenti di difficoltà è chiaro che la nazione deve sempre aiutare per primi coloro che ne fanno parte e pagano le tasse.

Anthony Masini

Capogruppo Fi Capannori

Matteo Scannerini

Presidente provinciale Fi Giovanile