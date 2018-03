Marzo comincia alla grande per i marciatori dell’ASD Marciatori Antraccoli

LUCCA – Comincia bene il mese marzo per gli atleti dell’ ASD Marciatori Antraccoli Lucca che confermano grandi prestazioni anche con il mal tempo. Il week di sport ha visto la squadra protagonista su diversi fronti sia sabato che domenica.

Sabato, Campionato Italiano di cross master che si è svolto sugli spalti delle mura di Lucca, su un terreno reso molto pesante dalla pioggia. Il nostro Luca Stefanini ha chiuso la difficile gara Cross di 6 Km, categoria Senior maschile 55, al 38° posto. Un bellissimo risultato.

Sempre Sabato il 12° Gran Premio del Monte Serra “Ragazzi del Vega 10”, gara per commemorare l’incidente aereo del 3 marzo 1977 in cui un C-130H Hercules nominato “Vega 10″, che trasportava 38 allievi dell’Accademia Navale di Livorno e 5 membri d’equipaggio della base aereonautica di Pisa, impattò le pendici del monte Serra. ASD Marciatori Antraccoli sicuramente protagonista malgrado pioggia e nebbia: uno straordinario 3° posto di squadra, tanti atleti a premio e molti altri tornati a casa con la soddisfazione di aver chiuso una gara molto impegnativa con un tempo migliore rispetto a quanto fatto l’anno passato.

Nella categoria Ladies, l’inarrestabile Donatella Serafini si è aggiudicata la 1° posizione, effettuando la scalata da Calci al sacrario del M.te Serra, 9.3 km con un dislivello di ben 700 metri, in 1 ora e 2 minuti.

Nella categoria argento maschile 3° posizione per Luciano Puccetti all’esordio nella specialità.

Nella categoria Amatori femminili 6° posto per la nostra Kelly Sichi.

Nella categoria Amatori maschili 10° posto per il nostro Luca Picchi che ha scalato il M.te Serra in appena 48’16″e, subito a pochi secondi, Alberto Frediani (11°).

Nella categoria Senior femminili uno splendido 5° posto per Giulia Mariti.

Nella categoria Senior maschili 16° posto per Alessandro Orsolini in 51’23” e 21° per Maurizio Capecchi.

Ancora Sabato ASD Marciatori Antraccoli impegnato in una non competitiva con percorsi di 3-5 e 10 km a Chiesina Uzzanese, la 10° marcia della Pubblica assistenza, nell’ambito del Trofeo podistico Lucchese, “il Sabato si vince”, ottenendo la 7° posizione di squadra.

Domenica, la squadra ha partecipato alla 44° passeggiata tra i boschi di Vorno del T. P. Lucchese, dove si è cimentata in percorsi collinari non competitivi di 2/5/9/13 e 19 km, ottenendo il 5° posto di squadra, con 58 atleti partecipanti.

Mentre a Quarrata (PT) all’ 8° trofeo Unità d’Italia dell’Avis, in nostro Alberto Frediani dopo la splendida prestazione del giorno precedente sul M.te Serra, ha chiuso la gara competitiva di 14 km al 22° posto assoluto. Ottimo posizionamento anche per l’altro nostro atleta partecipante, Matteo Lembi.