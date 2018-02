Marzia Paoli ” Sulla riunione di Spianate la sindaca ha perso un’occasione di trasparenza”

ALTOPASCIO – “Peccato poteva essere una occasione per dimostrare la trasparenza tanto sbandierata da questa amministrazione, ma così non e’ stato”.

Così mi sento di rispondere all’articolo che il sindaco ha fatto a proposito della assemblea tenutasi giovedì sera a Spianate per parlare della ditta che stocchera’ rifiuti sul nostro territorio.

Il sindaco sottolinea di aver presenziato all’ assemblea pur non avendo ricevuto invito formale, ma questa riunione era rivolta a tutti i cittadini di Altopascio, i quali non hanno ricevuto invito specifico ma hanno presenziato, ed essendo lei la prima cittadina fa parte di questi,o forse non e’ altopascesce?

E l’assemblea era così tanto segreta che tutti hanno potuto apprendere ora e luogo anche dai giornali, articoli interi ne parlavano . Riteneva forse il sindaco di dover avere un trattamento speciale? Nel caso ce ne scusiamo.

Ciò che trovo grave, pero’, e’ che non abbia approfittato dell’occasione per spiegare bene a tutti il perché della scelta di far arrivare sul territorio una azienda che fa trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, e perché proprio in quel punto, vicino a case, esercizi commerciali e ad un centro urbano. Ma purtroppo alla riunione e’ riuscita soltanto a dare dati e caratteristiche basilari della It Risorse e aggiungere”chiedete spiegazioni alla azienda”!

I dubbi della popolazione sono stati alimentati ancor di più, ed e’ apparsa palese la non preparazione dell’amministrazione quando abbiamo chiesto più e più volte, sia recandosi in comune che in quella sede, i verbali delle 3 precedenti conferenze dei servizi che si sono tenute e nelle quali il sindaco avrebbe potuto e soprattutto dovuto imporre un chiaro e sentito no ad una attivita’ del genere, dimostrando così di pensare prima così alla salute dei cittadini!..Purtroppo la risposta che anche in quella occasione ci ha dato e’ che non ricordava e non sapeva nemmeno il nome del referente comunale che vi ha partecipato, a mio parere una cosa di una gravità’ inaudita, dimostrazione palese di disinteresse e inadeguatezza.

Veniamo alla strumentalizzazione politica, io, Marzia Paoli, sono una libera cittadina, libera nel pensare scrivere e parlare, e come tale rivendico il diritto di farmi sentire per tutelare la mia salute visto che questa amministrazione non lo fa! E come me molti altri cittadini che hanno aderito all’iniziativa che e’ partita non solo da me ma anche da altre persone molto preoccupate vedendo l’incapacità di questa amministrazione. Per tanto diffido tutta l’amministrazione, il sindaco o chi per lei dall’affermare che una libera assemblea di cittadini ed un futuro movimento siano solo una strumentalizzazione politica perche io sono la moglie di un ex vicesindaco, e’ offensivo per me come individuo e per tutti coloro che spontaneamente si sono voluti unire a questa “rivolta”, anche perché come più volte ribadito il tutto e’ nato dalla preoccupazione per la salute pubblica, che non ha né colore ne appartenenza politica! Ribadisco sono una persona libera e non un burattino da strumentalizzare e a cui vengono tirati i fili..E lo trovo offensivo anche per l’intelligenza di tutti coloro che liberamente hanno voluto partecipare!

Comunque ciò che salta all’occhio e’ la coerenza di questa amministrazione che per tutta la campagna elettorale ha fatto della frase” non faremo nulla senza che i cittadini non ne siano informati” il proprio slogan!

Non c’è’ che dire.. è tutta un’altra storia.

Marzia Poli