Martino Santori & La fabbrica d’inchiostro presentata dall’associazione Lum

LUCCA – <<In una notte buia e tempestosa di gennaio, chiusi in un baretto e annebbiati dai ponce al mandarino, abbiamo deciso di accomunare la nostra passione per il disegno, il sudicio e i sobborghi industriali. Questo è il risultato. Non vogliateci male>>.

Con queste parole Martino Santori e Andrea Bernardini, fondatori de La Fabbrica d’Inchiostro, descrivono la creazione del loro progetto artistico nato nel 2017.

<<Conosco Andrea da quando abbiamo 3 anni – racconta Martino -. Abbiamo frequentato le scuole materne, elementari e medie, disegnando e giocando insieme. Più o meno nello stesso periodo, una volta iniziata l’università, abbiamo anche ricominciato a disegnare. Quindi è venuto come spontaneo il bisogno di creare qualcosa insieme, che avesse come linea guida l’idea della fabbrica, dei sobborghi industriali e dell’ambiente urbano degradato in genere, ideali ambientazioni per le nostre vignette e le nostre animazioni, queste ultime realizzate da Andrea, che studia grafica e design>>.

LUM, da sempre desideroso di dare risalto e spazio alle realtà artistiche locali, si è interessato fin da subito al progetto ed ha accolto con entusiasmo la proposta di organizzare una mostra dedicata a Martino e a La Fabbrica d’Inchiostro, ideata e sviluppatosi sotto la curatela di Dario Andreotti.

Per saperne di più, vi invitiamo al vernissage di “Martino Santori & La Fabbrica d’Inchiostro” che si terrà il prossimo sabato alle ore 18 presso lo Spazio San Donnino.