Martini (Pd): ‘La tassa di soggiorno la pagano i turisti, non gli albergatori’

LUCCA – La consigliera comunale del Partito democratico Chiara Martini, interviene in merito alla questione sollevata in consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta, sulla tassa di soggiorno: «Nel consiglio comunale di martedì 12 giugno – dice – si è affrontato il tema della tassa di soggiorno, il tributo dovuto dai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive poste nel territorio del Comune di Lucca».

«La discussione – prosegue – si è incentrata sulla modifica del regolamento istitutivo della tassa a seguito delle importanti innovazioni normative avvenute recentemente a livello nazionale e regionale che tengono conto dell’evoluzione delle prenotazioni turistiche via web. In particolare si tratta del DL 50/2017 e della Legge Regionale 86/2016 che rappresenta il “ Testo Unico sul sistema turistico regionale”. Le modifiche apportate al testo riguardano le definizioni di “strutture ricettive”, l’introduzione del responsabile del versamento d’imposta e di nuove tipologie di esenzione, nonché ulteriori precisazioni sugli obblighi relativi ad ospiti, gestori e responsabili del versamento».

Secondo Martini, queste modifiche «faciliteranno la conclusione di un importante accordo fra il Comune e Airbnb, il più importante sito di intermediazione di affitto di case private, che consentirà il recupero di risorse economiche a vantaggio della comunità e senza impegno da parte dei proprietari della abitazioni poste in locazione».

«Bene – sottolinea -, in questo contesto il consigliere Barsanti, capogruppo di Casapound, ha proposto un emendamento che al di là dei contenuti non condivisibili da parte nostra, non è accettabile sia per motivi normativi che per incoerenza con l’oggetto del regolamento. L’esenzione che l’emendamento richiedeva di abrogare è “Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario”».

E spiega dettagliatamente le ragioni di questa affermazione: «In primo luogo l’emendamento richiede l’abrogazione di una delle esenzioni previste dalla normativa regionale, in secondo luogo l’introduzione di un presupposto d’imposta che allargherebbe di fatto la categoria dei “paganti” (che sono per legge i turisti) a chi offre servizio di prima accoglienza ai richiedenti asilo. Di fatto Barsanti non ha proprio colto l’oggetto ed i termini di riferimento del Regolamento previsto all’ordine del giorno».

«In altre parole – sottolinea -, con questa modifica Barsanti intendeva colpire le strutture alberghiere che fanno “business” con i migranti, ma non si è reso conto che in realtà la tassa di soggiorno riguarda il turista e non il titolare di una struttura turistico ricettiva».

E prosegue: «Secondo Barsanti una serie di categorie fragili temporaneamente ospiti di strutture di accoglienza avrebbero dovuto pagare la tassa di soggiorno come fossero turisti: non solo richiedenti asilo ma anche terremotati, sfollati a seguito di calamità naturali, donne e bambini a riparo da situazioni di violenza».

«Consapevoli che non fosse certo questo l’intendimento della proposta – conclude -, ovviamente bocciata dal Consiglio, suggeriamo maggiore attenzione ai temi in discussione e di lasciar da parte ogni tanto l’ossessione per i migranti che rischia di togliere lucidità e portare solamente fuori strada».