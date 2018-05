Martini, Massagli, Guidotti e Del Greco rassicurano: ‘I mercatini occasionali non saranno soppressi’

LUCCA – «I mercati occasionali non saranno soppressi e nessuno ne impedirà il loro svolgimento, fermo restando che avvenga nel rispetto della legge»: a dirlo sono i consiglieri comunali Chiara Martini, Jacopo Massagli, Roberto Guidotti e Silvia Del Greco, che proseguono: «È necessario partire da questa premessa, ripetuta in più sedi e occasioni negli ultimi mesi, per comprendere cosa intenda fare davvero l’amministrazione comunale, la cui posizione continua a essere deformata e distorta per fini poco chiari».

«Se tali mercati – proseguono – risultano composti da hobbisti e venditori occasionali, non contemplando l’esercizio professionale di un’attività commerciale allora non possono prescindere proprio dal carattere di occasionalità. Non si tratta quindi di contestare lo spirito di queste manifestazioni e i loro risvolti sociali, ma di richiamare ad un rispetto del principio di legalità, che deve declinarsi in casi concreti come questo».

«Tali mercati possono continuare ad essere svolti scongiurando il carattere di stabilità e abitualità, per rispondere in pieno alla loro natura, in caso contrario si rischierebbe di contrastare le più basilari norme che regolano le attività economiche».

«Per questo motivo – concludono – si intende fissare un limite massimo di 4 appuntamenti annuali, per rispettare la loro natura di mercatini, per non creare situazioni di concorrenza sleale e scongiurare possibili elusioni di natura fiscale».