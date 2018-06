Martinelli (Socialisti): ‘Complimenti a Tambellini. In pochi giorni chiuse le buche segnalate’

LUCCA – Passando dalla Via comunale Di Mezzo a S.Maria a Colle si potevano notare delle buche nell’asfalto che erano pericolose. Ho fatto subito presente al Comune di Lucca del problema e subito le buche sono state riparate con asfalto a freddo. COMPLIMENTI all’Amministrazione Tambellini ed al Settore Strade Comunali per la celerità dell’intervento tecnico. Io penso che sia giusto , in certi casi , criticare l’Amministrazione pubblica in maniera sempre costruttiva e propositiva senza mai eccedere in polemiche talvolta assurde e forvianti ma è altresi importante far conoscere ai cittadini lucchesi la realtà quando l’Amministrazione stessa fa il suo dovere con bravura e tempestività. Questo è un esempio tangibile.

Gabriele Martinelli

Socialista di Lucca.