Martinelli (Fi): ‘Tambellini ha fallito sulla raccolta differenziata porta a porta’

LUCCA – «L’amministrazione Tambellini ha fallito sulla raccolta porta a porta». Lo dichiara, Marco Martinelli presidente del gruppo Forza Italia, commentando l’annuncio della giunta di dare il via al progetto di realizzazione di cinquanta nuove isole ecologiche fuori terra, con conseguente eliminazione della raccolta filo strada.

«La marcia indietro – attacca Martinelli – innestata dall’amministrazione sul sistema di raccolta rifiuti, certifica la validità della battaglia che abbiamo portato avanti in questi anni a difesa dell’ambiente in cui viviamo e del decoro urbano, chiedendo ripetutamente alla giunta Tambellini di porre rimedio al degrado prodotto sia nel centro storico che all’esterno della città. Lucca non può permettersi errori di strategia come questo – aggiunge Martinelli – sia per rispetto verso le famiglie che abitano in centro storico, sia per il fatto che il turismo rappresenta oggi l’unica vera speranza concreta di rilancio per il nostro territorio. E’ quindi fondamentale mantenere la città sempre al massimo del suo splendore. La scelta di dar vita, a cinquanta isole ecologiche fuori terra, può creare i presupposti per tornare ad una situazione di normalità e restituire alla città la giusta dignità. Vogliamo, prima di dare un giudizio nel merito, vedere nel dettaglio il progetto che sarà realizzato».