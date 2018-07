Martinelli e Testafferrata (Fi): ‘La sinistra non vuole un consiglio comunale in tempi brevi sul Leone XII’

LUCCA – «Scuola Leone XII la maggioranza non vuole il consiglio comunale in tempi brevi». Lo dichiarano Marco Martinelli e Simona Testaferrata consiglieri comunali di Forza Italia a margine della riunione dei capogruppo di ieri 5 luglio in cui la maggioranza ha respinto la proposta di svolgere già lunedì prossimo (9 luglio) un consiglio ad hoc richiesto da tutti i gruppi di minoranza sulla situazione del complesso scolastico di Via San Nicolao.

«È ormai evidente – attaccano Martinelli e Testaferrata – che la sinistra non vuole discutere in consiglio di problemi reali della città e porti in aula solo provvedimenti da ratificare già confezionati dalla giunta o mozioni che parlano solo di demagogia tipica della sinistra. Ricordiamo – aggiungono i consiglieri – che qui sono a rischio venti posti di lavoro oltre all’incertezza che permane tra le famiglie che non sanno ancora dove potranno inserire i propri figli all’inizio del nuovo anno scolastico. Basta incertezze – concludono Martinelli e Testaferrata – l’amministrazione si muova nella direzione di dare subito risposte chiare e concrete».