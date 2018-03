Martinelli e Testaferrata (Fi): «Ponte a Moriano: crollati calcinacci alla scuola primaria ‘I. Nieri’»

LUCCA – «Ponte a Moriano: crollati calcinacci alla scuola primaria I. Nieri». Lo denunciano Marco Martinelli presidente del gruppo Forza Italia e Simona Testaferrata consigliere componente della commissione scuola che a seguito della segnalazione dei genitori si sono recati al plesso scolastico di Ponte a Moriano per verificare direttamente quanto accaduto nei giorni scorsi.

«Abbiamo voluto – aggiungono i consiglieri azzurri – renderci conto direttamente di quanto riferito dai genitori degli alunni e abbiamo verificato la pericolosità di quanto accaduto. E’ un fatto di una gravità assoluta – attaccano Martinelli e Testaferrata – solo per fortuna il crollo dei calcinacci non ha provocato danni agli alunni e al personale della scuola. Da tempo- spiegano i consiglieri azzurri- stiamo sollecitando l’amministrazione comunale ad adoperarsi e fare investimenti per garantire condizioni di sicurezza nelle scuole. Tambellini e la sua giunta – concludono Martinelli e Testaferrata- non facciano orecchie da mercante: serve un piano immediato perché certi episodi non devono più accadere»1.