Martinelli e Testaferrata (Fi) chiedono al sindaco di risolvere il problema della turbina a San Pietro a Vico

LUCCA – Prosegue incessante il lavoro di Forza Italia in consiglio comunale che ha portato all’attenzione della giunta comunale varie problematiche raccolte durante vari sopralluoghi effettuati dai consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata sul territorio.

Su sollecitazione dei residenti di via dell’Acquacalda, a San Pietro a Vico raccomandiamo al sindaco di interessarsi e risolvere il problema relativo alla turbina per l’acqua installata nel 2015 al pubblico condotto che ha mutato lo scenario dei fossi e canali intorno a quali sorgono le abitazioni. In particolare desta preoccupazione degli abitanti il livello raggiunto dall’acqua, “capace di inondare campi e cantine creando rumore costante, crepe negli edifici.

A seguito del sopralluogo effettuato da noi consiglieri nel territorio di Ponte a Moriano si raccomanda al Sindaco e la giunta di interessarsi alla sistemazione della piazza Cesare Battisti dove è presente erba alta e aiuole non curate, marciapiedi che necessitano di manutenzione. Lo stesso degrado è stato riscontrato nel parcheggio antistante lo stadio di Saltocchio dove è presente erba alta e alberi pericolanti. Al cimitero di mulerna sono necessari interventi di sistemazione dei vialetti interni e la potatura degli alberi.

In merito a Via Callarone piccolo tratto di strada che collega alla fattoria albogatti sul parco fluviale si raccomanda il Sindaco a risistemare le abbondanti voragini che si sono create lungo la strada. Questo intervento risulta importante anche in considerazione dell’inizio della stagione di attività estive.

Marco Martinelli

Simona Testaferrata

Consiglieri comunali di Forza Italia