Appello al Voto – Martinelli e Testaferrata (Forza Italia)

LUCCA – “Il 4 marzo è importante andare a votare per Forza Italia”. Lo affermano Marco Martinelli capogruppo di Forza Italia e Simona Testaferrata consigliere comunale del partito azzurro che a pochi giorni dal voto lanciano un appello ai cittadini di Lucca. Andare a votare -aggiungono- significa poter decidere del futuro del nostro Paese: potrà essere un futuro di stabilità e di crescita, con meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza, oppure un futuro di incertezza, di paralisi, di declino.

Non andare a votare, o scegliere un voto di protesta, porta dritti a questa seconda opzione. Ci rivolgiamo –proseguono Martinelli e Testaferrata- a tutti i nostri concittadini ancora indecisi, ma soprattutto a quelli che sono rimasti delusi dall’amministrazione Tambelllini e che hanno trovato in noi in questi anni ascolto ed una concreta forza di opposizione.

Siamo convinti- continuano i consiglieri azzurri – che il voto di domenica è fondamentale non solo per garantire un nuovo Governo al Paese a guida Forza Italia ma anche per dare una scossa alla giunta di sinistra che governa la nostra città. Infatti i cittadini lucchesi hanno la possibilità di dare un forte segnale all’amministrazione Tambellini che ha fallito completamente su temi come sicurezza, sanità, economia del territorio. Un’amministrazione che mantenendo fede alle prerogative dei governi di sinistra ha aumentato pesantemente le tasse alle famiglie e alle imprese senza peraltro fornire adeguati servizi ai cittadini. E’ quindi anche per ridare una nuova speranza alla nostra città – concludono Martinelli e Testaferrata- che chiediamo un voto per Forza Italia che porterà in Parlamento rappresentanti del territorio pronti a sostenere gli interessi di Lucca e dei lucchesi.