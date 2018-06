Martinelli e Celli (Alternativa civica) intervengono sulla Festa dell’Aria di Capannori

CAPANNORI – Leggiamo sulla cronaca locale i soliti annunci dell’Amministrazione Comunale e questa volta si tratta di un’altra manifestazione di cui non riusciamo a capire l’importanza: “La festa dell’aria”. Ormai le elezioni si avvicinano ed è evidentemente necessario “sparare” più fuochi d’artificio possibile (Menesini in queste ultime settimane ne sta dando ampia dimostrazione) tanto per fare vedere che “Capannori c’è” come deve far credere il sindaco e che “la città di Capannori” è in movimento. Questa volta si muove tanto che vola in aria con le mongolfiere e gli alianti.

Peccato che questa manifestazione si svolga negli spazi dell’aeroporto di Tassignano, luogo emblematico dello spreco di risorse di cui il Comune è il principale responsabile. La società dell’aeroporto è miseramente, anzi fragorosamente ed economicamente fallita, nonostante le roboanti dichiarazioni di chi la amministrata, tanto che si ipotizzava uno sviluppo planetario dell’aeroporto.

A nostro parere utilizzare quel luogo per una festa sicuramente poco utile alla cittadinanza, dove per giunta si vuole occupare anche la parte “terrena” per mostre, rievocazioni di arti e mestieri, attività mascherate con la promozione dell’associazionismo, ci pare quanto meno inopportuno.

L’esperienza della società dell’aeroporto dovrebbe essere onestamente e definitivamente chiusa, con buona pace dell’attesa sentenza di appello che difficilmente sarà positiva. Ma tutto serve per non arrivare alle elezioni della prossima primavera con un clamoroso tonfo certificato, nel biglietto da visita.

Infine ci pare opportuno precisare che tutto quel lavoro avviato sul bando per la richiesta di sponsorizzazioni forse era meglio riservarlo ad iniziative più sentite dai cittadini e più utili per i nostri paesi. E così pure la parte del bilancio del Comune “investita” – a nostro parere molto male – in quella iniziativa, poteva essere destinata a manutenzioni di strade, al taglio dell’erba che in alcune strada ormai è una foresta.

Giada Martinelli

Mauro G. Celli