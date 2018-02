Martedì incontro a Massa Macinaia sulla rete fognaria

CAPANNORI – Martedì 20 febbraio alle ore 21 nei locali parrocchiali di Massa Macinaia si terrà un incontro pubblico per parlare dei lavori alla rete fognaria che a breve interesseranno la frazione e di metanizzazione. All’incontro interverrà il sindaco Luca Menesini insieme ai tecnici del Comune e di Acque Spa. Intanto lunedì 19 febbraio Acque Spa inizierà a montare il cantiere per la realizzazione delle opere in Via di Ponte Maggiore, per cui in questa strada sarà istituito un senso unico alternato.