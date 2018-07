Martedì il primo appuntamento di ‘Virtuoso e Belcanto’

LUCCA – Bruno Giuranna, Riccardo Cecchetti, Luigi De Filippi, Sandro Meo e Yejin Gil danno il via ufficiale alla terza edizione di Virtuoso & Belcanto Festival con il concerto inaugurale in programma alla Chiesa dei Servi martedì 17 luglio alle ore 18.30. Concertisti e formatori di fama internazionale, impegnati nelle prossime settimane come docenti nelle masterclass strumentali di Virtuoso & Belcanto, presentano al pubblico un programma di sicuro interesse.

I biglietti per il concerto “MUSICA E COLORI” – al prezzo di 12,00 euro (ridotto 10,00 euro) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/musica-e-colori/253246, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 10.30-13 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@nullteatrodelgiglio.it) e, un’ora prima dell’inizio del concerto, alla Chiesa dei Servi.