Martedì a Ponte a Moriano rinnovo delle cariche del Centro commerciale naturale

LUCCA – Si svolgerà martedi 9 gennaio, alle ore 15 presso la sede Croce Verde di Ponte a Moriano l’assemblea dei soci del Centro commerciale naturale “I Paesi del Ponte”, sostenuto da Confcommercio.

Un appuntamento aperto a tutte le attività con un ordine del giorno particolarmente importante.

Oltre al saluto del Presidente Giampiero Micheli si terrà infatti il rinnovo delle cariche sociali con la nomina del nuovo consiglio direttivo.

«Con il Centro Commerciale Naturale in questi anni – sono le parole del presidente Micheli – abbiamo sempre cercato di valorizzare il nostro territorio contribuendo a migliorare eventi come la fiera di sant’Ansano o la Festa della Repubblica puntando sull’unità e la collaborazione con le associazioni della zona. Abbiamo proposto tante idee di riqualificazione e siamo una risorsa importante di questa area. Nel corso dell’assemblea abbiamo invitato anche le associazioni del territorio per coordinare insieme la programmazione degli eventi e delle iniziative di quest’anno, da inserire nel calendario comunale viviLucca 2018 per Ponte a Moriano e le frazioni limitrofe. Mi aspetto una grande partecipazione per far rivivere tutti insieme con impegno in maniera vitale il nostro territorio».