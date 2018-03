Maria Amelia Monti al Giglio con “Miss Marple, giochi di prestigio”

LUCCA – Brillante, bravissima e simpaticissima, l’attrice milanese Maria Amelia Monti è protagonista al Teatro del Giglio dello spettacolo Miss Marple, giochi di prestigio, in scena venerdì 23 e sabato 24 marzo (ore 21) e domenica 25 marzo (ore 16). Fresco di debutto – ha infatti avuto la sua prima assoluta lo scorso 24 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo – Miss Marple, giochi di prestigio porta sul palcoscenico per la prima volta in Italia la più famosa detective di Agatha Christie, in un allestimento della Compagnia Gli Ipocriti con la regia di Pierpaolo Sepe; scena Luigi Ferrigno, costumi Alessandro Lai, luci Cesare Accetta, musiche Francesco Forni. Al fianco di Maria Amelia Monti, due attori di originale talento come Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, e un gruppo di giovani dall’incontenibile energia scenica, Marco Celli, Giulia De Luca, Sebastiano Bottari, Stefano Guerrieri e Laura Serena.

Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a creare una commedia contemporanea, che la regia di Pierpaolo Sepe valorizza con originalità, senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie. Siamo alla fine degli anni ’40, in una casa vittoriana della campagna inglese. Miss Marple è andata a trovare la sua vecchia amica Caroline, una filantropa che vive lì col terzo marito, Lewis, e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti. Di questa famiglia allargata, fa parte anche un strano giovane, Edgard, che aiuta Lewis a dirigere le attività filantropiche. Il gruppo è attraversato da malumori e odi sotterranei, di cui Miss Marple si accorge ben presto. Durante un tranquillo dopocena, improvvisamente a Edgard saltano i nervi: pistola in pugno, minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Ma le cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss Marple, in attesa dell’arrivo della polizia, capire che ciò che è successo non è quello che tutti credono di aver visto. Il pubblico è stato distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di agire indisturbato. Come a teatro. Come in un “gioco di prestigio”.

Maria Amelia Monti e tutta la Compagnia impegnata al Teatro del Giglio per lo spettacolo incontreranno il pubblico sabato 24 marzo (ore 18, Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino). L’appuntamento, moderato dalla giornalista Anna Benedetto, fa parte del ciclo di incontri realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con Fondazione BML e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un'offerta integrata che copre tutti i settori della cultura teatrale e musicale. La stagione di prosa è progettata e organizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

