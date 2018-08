Marcucci risponde a Chiari e Betti sull’emendamento al bando periferie

ROMA – «Sono commoventi le prese di posizione del signor Marco Chiari e della signora Roberta Betti. Pur di dare addosso al Pd ed al sottoscritto, stendono un velo pietoso sulle scelte di un governo che li rappresenta. Veniamo al punto: la maggioranza M5S-Lega deve chiarire le sue intenzioni nel passaggio parlamentare alla Camera sull’emendamento del mille proroghe, che tante polemiche ha suscitato relativamente al bando delle periferie. Come è noto, quell’emendamento ha avuto il voto favorevole di tutto il Senato, anche del Pd, anche di Fratelli di Italia, anche di Forza Italia».

Così il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci replica alle polemiche sull’emendamento del bando delle periferie.

«Nel testo approvato non si scrive che il bando delle periferie – sottolinea Marcucci – , che tanto riguarda Lucca, viene abrogato ma che i termini per completare l’iter progettuale vengono posticipati di due anni. Il nostro si è stato determinato dal testo scritto, come quello di tutte le altre opposizioni. Per questo il governo dovrà a breve chiarire le proprie volontà a decine di Comuni, che in queste ore giustamente, denunciano le loro preoccupazioni. Alla Camera il Pd farà in modo che la maggioranza M5S-Lega espliciti il passaggio sul bando delle periferie».