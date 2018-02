Marcucci (Pd): ‘Zucconi sbaglia sulla sicurezza’

LUCCA – «Il candidato di destra Riccardo Zucconi sbaglia clamorosamente argomento. Sull’aumento delle forze dell’ordine nei territori, i governi del Pd hanno rimediato il disastro fatto da Berlusconi, Salvini e Meloni. Ad agosto sono state sbloccate assunzioni “extra” tra le forze dell’ordine: 2.739 in Polizia e Vigili fuoco. Anche gli stipendi, fermati dalla destra, sono aumentati: 125 euro circa al mese per le forze armate, 136 euro per la Guardia di finanza, 134 per i Carabinieri, 132 euro per la Polizia di Stato e 126 per la Polizia Penitenziaria».

Lo dichiara il senatore Andrea Marcucci, candidato del Pd alle prossime elezioni politiche del 4 marzo