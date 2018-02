Marcucci (Pd) si registra all’anagrafe antifascista: ‘Lo facciano anche gli altri candidati’

LUCCA – Tra provocazione e convinzione, Andrea Marcucci, sulla sua pagina facebook, lancia la ‘sfida’ agli altri candidati. E la sfida è quella di registrarsi all’anagrafe antifascista istituita dal Comune di Stazzema, partendo dai recenti fatti di Macerata e le scomposte reazioni che si sono avute da parte di alcuni politici.

Marcucci, in un lungo post, ricorda lo scorso 12 agosto quando, nell’orazione ufficiale pronunciata alla commemorazione delle vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema disse: «I fascisti sono tornati, i loro consensi crescono, confusi in una marea di populismo che si sta facendo largo in Europa e anche negli Stati Uniti. Il loro linguaggio e le loro parole d’ordine tracimano dai gruppi minoritari alle forze politiche più grosse, anche in Parlamento ne riscontriamo alcuni segnali, che sono al tempo stesso evidenti e preoccupanti. La nostalgia del passato e la xenofobia si confondono nella retorica populista, creando nuove e pericolose parole d’ordine. Sono quelle che ognuno di noi ascolta ovunque: sovranità, frontiere e muri con fili spinati, prima gli italiani, caccia allo straniero, che sia ambulante o profugo, basta che abbia la pelle diversa dalla nostra. Risse, aggressioni, insulti, un clima di odio crescente che trasuda dai social network ed invade le nostre piazze, le nostre spiagge: sono ormai decine e decine i fatti denunciati in tutta Italia, e che non ci possono più consentire un atteggiamento indifferente».

Prendendo spunto da questo ricordo, il senatore dem uscente si è agganciato ai fatti recentemente avvenuti nelle Marche: «Dopo i fatti di Macerata – scrive -, dopo le sparate di Matteo Salvini, l’emergenza contro il razzismo ed il fascismo impone a ciascuno di noi di produrre fatti concreti per riportare buonsenso ed umanità, ed anche per rivendicare la nostra identità antifascista. Per questo oggi ho aderito al registro antifascista del Comune di Stazzema».

Per Marcucci si tratta di «Un gesto che vorrei fosse condiviso da tutti i candidati alle elezioni del 4 marzo nel collegio di Lucca e Massa Carrara. Prima di tutto antifascisti».