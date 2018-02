Marcucci (Pd): ‘Lo sport-bonus il mio primo disegno di legge se eletto’

LUCCA – «Il primo disegno di legge che presenterò, nel caso in cui fossi eletto, introduce lo Sport bonus, ovvero un credito di imposta a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

Lo ha annunciato il senatore Pd Andrea Marcucci, candidato nel collegio uninominale del Senato Lucca Massa Carrara, intervenendo a Viareggio ad una manifestazione con dirigenti sportivi.

«I governi del Pd hanno fatto passi rilevanti per il settore in questi anni- ha detto il parlamentare- soprattutto grazie al ministro Lotti, ora bisogna andare avanti. Il mio disegno di legge prevede un credito di imposta nella misura del 65% fino ad un massimo di 1000 euro per le persone fisiche, e di 5mila euro per le imprese».