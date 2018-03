Marchi (Energie per l’Italia): ‘Lo stadio Porta Elisa ha bisogno di nuova vita’

LUCCA – Siamo ormai abituati alle promesse e ai progetti della politica decadentista filo-renziana. Ma la politica lucchese, preferisce rimanere in panchina o scendere in campo? Questa amministrazione, potrebbe riprendere un progetto che l’ex Sindaco Favilla aveva con lungimiranza previsto: un nuovo stadio per la lucchese, ma ad oggi l’attenzione di Tambellini, sembra rivolta ad altri progetti di ben altra portata, – questo è quanto dice il direttivo provinciale di Energie Per L’Italia – come il piuss, ancora in stallo; la oramai famosa nuova viabilità, dove gli stessi sindaci della piana sembrano avere dei contrasti con il Presidente della Provincia Menesini nonché Sindaco di Capannori; la promozione di Puccini e della lirica lucchese, incompiuta, con tutti i suoi autori di prestigio, non valorizzati adeguatamente, anche attraverso il teatro del Giglio. (Abbiamo memoria dell’insuccesso dei festeggiamenti per il 150° di Puccini, per non parlare del flop, per il festeggiamento dei 500 anni delle mura.. Perciò, tornando al progetto stadio, ricordiamo un bellissimo progetto, nel quale si prevedeva la ristrutturazione del Porta Elisa, con la previsione di un parcheggio interrato da 500 posti; nuove gradinate e manto erboso; costruzione di negozi, sale riunioni e molto altro ancora. Ci chiediamo – ribattono da Energie Per l’Italia-, perché non venga ripresa in considerazione una proposta del genere, per dare, finalmente, alla nostra città uno stadio multifunzionale? La proprietà dello stadio è del Comune di Lucca e l’amministrazione Tambellini nel precedente mandato non è riuscita a fare niente dal punto di vista strutturale ed ora sta discutendo lo stesso progetto di Favilla.. Possibile, che non sia potuto fare prima? E pensare che con la sua completa ristrutturazione, prevedendo la totale copertura, potremmo avere la possibilità di affidare a terzi, la gestione di eventi artistici, musicali e culturali, che non si esauriscano con il solo Summer Festival e la stagione teatrale, ma potrebbero proseguire durante tutto l’arco dell’anno, assicurando all’indotto più lavoro, quindi un giro di economia migliore e di conseguenza più turismo. Questo – concludono da Energie Per l’Italia – progetto dello stadio va rivalutato e assecondato, per arrivare alla sua realizzazione, perché è un investimento che renderebbe più grande Lucca e più appetibile ed anche per investire nella società e nella squadra, che auspichiamo abbia trovato con i nuovi soci la direzione giusta, per crescere. I fondi si possono reperire dal bando dell’Unione Europea, per lo sport e con un coinvolgimento delle Fondazioni CRL e BML. Poi c’è anche il bando del CONI, che magari poteva essere già stato sfruttato da questa amministrazione comunale.

Direttivo Provinciale di Energie Per l’Italia

Daniele Marchi