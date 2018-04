Marchi (Energie per l’Italia): ‘A Lucca manca una mappatura dell’eternit presente nelle strutture pubbliche e private’

LUCCA – Nel Comune, la massima autorità in materia di salute e sanità pubblica, è il Sindaco, pertanto sarebbe opportuna una mappatura territoriale di tutte le strutture pubbliche e private, ricadenti sul territorio di competenza e la predisposizione di misure atte a trattare o sostituire le coperture dei manufatti in essere in eternit. L’eternit è stato usato per molti anni nell’edilizia, ma dal 1992 ( legge 27 marzo 1992 n.257) è stata vietata la commercializzazione, in quanto venne dimostrato che questo tipo di materiale poteva essere causa di tumori polmonari, tuttavia è ancora presente in moltissime costruzioni dell’epoca.

Il primo cittadino, nonché presidente della conferenza dei sindaci ASL, ha il dovere di prevenire/tutelare i problemi di salute della cittadinanza. Così come è stato fatto per il mercato del Carmine, chiediamo si provveda a trovare soluzioni rapide anche fuori dalla città.

Ci chiediamo, come sia possibile ad esempio, avere una stazione ecologica a Monte San Quirico, con copertura in eternit, dove nelle vicinanze è presente una farmacia oltre ad altri esercizi commerciali.

Per gli abitanti della zona e per gli stessi lavoratori, i rischi sarebbero molto alti, se le lastre non fossero state trattate o si sfaldassero perché non integre.

Se nell’immediata periferia della città esistono sempre questi tipi di copertura, nelle frazioni probabilmente il problema è ancora più accentuato.

Per fare un piccolo esempio a Mastiano vi è ancora dopo anni, un bancale pieno di eternit imballato. Il ritiro quando deve avvenire?

Daniele Marchi

