Marchetti risponde a Coppolella: ‘Stia sereno, ho il video di chi toglie i volantini’

ALTOPASCIO – «Sinceramente non pensavo che una questione buttata là su Facebook generasse tale scandalo, con tanto di fibrillazione di sindaco, vicesindaco, capo di gabinetto, a quello che viene detto in giro. Evidentemente non hanno altro a cui pensare e , a giudicare dai verbali di importantissime riunioni che devono stabilire se autorizzare o no nel centro del paese una ditta che tratta rifiuti speciali e pericolosi, si tratta del loro modus operandi abituale».

A dirlo è il consigliere comunale di Altopascio, Maurizio Marchetti, ex sindaco della cittadina del Tau, rispondendo in questo modo a Coppolella.

«Tranquilizzo Coppolella – prosegue – e gli rimando volentieri l’accusa di mezzucci in campagna elettorale. Anche qui, vedendo le ultime prodezze del Pd nelle varie tornate elettorali, fossi in loro eviterei di evocare questa parola, molto più adatta al loro modo di intendere la lotta politica. Lo tranquillizzo semplicemente dicendogli che se mi vuole querelare per diffamazione lo invito a farlo quanto prima e gli comunico che sono in possesso di un video dove si vede chiaramente l’esponente del Pd buttare in un sacchetto bianco i volantini elettorali».