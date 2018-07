Marchetti replica a Bonturi: “Per le scuole lucchesi  le responsabilità sono solo del Pd”

LUCCA – Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti interviene sul tema delle scuole lucchesi, rispondendo a Renato Bonturi , segretario comunale del Pd.

<<Sinceramente credo che Bonturi abbia preso un grande abbaglio e cerchi una improbabile chiamata di correità per il centrodestra lucchese sul tema delle scuole. Se il trasferimento del Paladini-Civitali sta facendo arrabbiare tutti, sommandosi alle altre grandi problematiche delle scuole provinciali, credo proprio che gli ultimi a essere chiamati in causa siano proprio i politici del centrodestra.

Il motivo è fin troppo evidente, ma a beneficio di Bonturi e dei militanti del Pd è bene ricordare che le scuole superiori sono di competenza provinciale e che la Provincia di Lucca è amministrata ininterrottamente dal Pd e dalla sinistra fino dal 1997.

Quindi le responsabilità sono chiarissime e semmai è il caso di ricordare che il sottoscritto da sempre, a nome del centrodestra e in particolare di Forza Italia, ha sempre sottolineato l’esigenza di una maggiore attenzione del Pd su questo tema in ambito istituzionale.

Ho fatto decine di comunicati e centinaia di interventi in consiglio per sottolineare che forse era il caso di fare qualche mostra o concerto in meno e intervenire sulle scuole, ma sono sempre stato inascoltato.